Инаугурация Байдена: Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне

Режим чрезвычайной ситуации будет действовать в столичном округе Колумбия с 11 по 24 января.

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 января, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице с целю обеспечить безопасность в городе перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года", - указано в документе.

Как известно, церемония инаугурации Байдена состоится 20 января.

Отметим, что режим ЧС позволит властям в ускоренном порядке выделить средства на оказание помощи городу. Однако обычно такой режим вводят для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщалось, в ФБР опасаются, что импичмент Трампа спровоцирует восстание, поскольку, по данным Бюро, по всей стране с 16 по 20 января планируются вооруженные протесты.

На инаугурации Байдена Украину представит посол

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