Трамп и Пенс пришли к соглашению - СМИ
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели беседу в здании Белого дома, по результатам которой сошлись во мнении относительно последних событий в стране. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в администрации главы государства.
Так, в итоге разговора Трамп и Пенс договорились до истечения срока полномочий действующей власти продолжать работать в интересах Соединенных Штатов.
"Они подтвердили, что те, кто нарушил закон и штурмовал Капитолий на прошлой неделе, не представляют движение Америка превыше всего, поддержанное 75 миллионами американцев", - цитирует телеканал сотрудника Белого дома.
Напомним, Трамп объявил о введении в Вашингтоне на период с 11 по 24 января режима чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить безопасность в городе перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена.
Как сообщалось, в ФБР опасаются, что импичмент американского лидера спровоцирует восстание в стране. По данным Бюро, перед инаугурацией во всех штатах запланированы вооруженные митинги.
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