Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 жильца.

В Екатеринбурге произошел пожар в многоэтажке

В российском Екатеринбурге произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. В результате чрезвычайного происшествия погибли восемь человек, включая ребенка. Об этом во вторник, 12 января, сообщило агентство ТАСС.

"Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе девять детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях" – сообщили пресс-служба МЧС в Свердловской области.

Отмечается, что загорелась квартира на втором этаже. По словам жильцов дома, в ней проживала неблагополучная семья.

Открытое горение на площади 30 кв. м ликвидировано, распространение огня за пределы квартиры пожарные не допустили.

Cмотрите фотогалерею: Жертвами пожара в многоэтажном доме в РФ стали восемь человек

Как сообщили в прокуратуре города, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее в январе в Тюменской области России при пожаре в частном доме погибли семь человек. Как сообщили в соцсетях, в сгоревшем доме располагался "нелегальный пансионат для престарелых".

В Индии при пожаре в больнице погибли минимум десять младенцев

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet