В Монголиии зафиксировали мощное землетрясение

Эпицентр находился на озере Хубсугул на Главном Саянском разломе в 277 км от города Ангарска в Иркутской области РФ.

В ночь на вторник, 12 января, в Монголии недалеко от границы с Россией произошло сильное землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на озере Хубсугул на Главном Саянском разломе в 277 км от города Ангарска в Иркутской области РФ. Это озеро называют "младшим братом" озера Байкал. Очаг залегал на глубине 10 км.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в Иркутске ощущались толчки силой 4-5 баллов. Разрушений и пострадавших в городе нет.

Также ведомство сообщило со ссылкой на сейсмологов, что сила толчков в эпицентре, который находился в 34 км от населенного пункта Турт в Монголии, составила 8,7 балла.

Позже на озере Хубсугул в Монголии зафиксировали повторные подземные толчки. По данным Единой геофизической службы РАН, их магнитуда составила 5,6.

Напомним, 10 декабря в Иркутской области также фиксировали мощные землетрясения. Утром жители Иркутска ощутили толчки силой 5-6 баллов, вечером – 4 балла. Эпицентр находился на озере Байкал в Республике Бурятия.

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