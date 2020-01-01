Власти Китая разрешили въезд экспертам ВОЗ

Ученые прибудут в Китай 14 января, однако приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Команда международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время сможет начать работу в китайском городе Ухань с целью изучить происхождение коронавируса COVID-19. В понедельник, 11 января, власти Китая разрешили этим специалистам въезд.

Ожидается, что ученые прибудут в Китай 14 января, однако приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Как известно, именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был обнаружен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 90 млн человек по всему миру. За период пандемии 1,9 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

В свою очередь Китай в последнее время все чаще распространяет информацию о том, что коронавирус существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

Накануне сообщалось, что эксперты ВОЗ также считают, что коронавирус мог возникнуть и в других странах, а не исключительно в Китае.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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