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США вновь включили Кубу в список стран-спонсоров терроризма

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Куба должна прекратить поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США, отметил Майк Помпео.
США продолжат давить на Кубу
США продолжат давить на Кубу

Власти США приняли решение о возвращении Кубы в список стран-спонсоров международного терроризма. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, распространенном в понедельник, 11 января.

"Госдепартамент внес Кубу в список государств-спонсоров терроризма за неоднократное оказание поддержки актам международного терроризма посредством предоставления убежища террористам… Этим действием мы вновь привлечем правительство Кубы к ответственности и дадим ясный сигнал: режим Кастро должен прекратить свою поддержку международного терроризма и подрывные действия в отношении системы правосудия США", – отметил Помпео.

По его словам, Гавана отказывалась выдать проживающих в стране лидеров колумбийской леворадикальной повстанческой группировки Армия национального освобождения (АНО). Кроме того, "Куба также укрывает нескольких преступников из США, которые разыскиваются по обвинениям в политически мотивированном насилии". В дополнение к этому власти Кубы "вовлечены в целый спектр враждебной деятельности в регионе", в том числе в Венесуэле.

"Куба возвращается в список государств-спонсоров терроризма в результате того, что она нарушила обязательство прекратить поддержку терроризма, которое она дала в качестве условия ее исключения из списка предыдущей администрацией [США] в 2015 году", – добавил Помпео.

Он уточнил, что включение в список означает возможность введения "санкций в отношении лиц и стран, которые вовлечены в определенные виды торговли с Кубой, предусматривает ограничение на иностранную помощь со стороны США, запрет на экспорт и продажу товаров оборонного назначения, введение определенного контроля за экспортом товаров двойного назначения".

В свою очередь Гавана решение Вашингтона назвала лицемерием.

"Мы осуждаем лицемерное и циничное решение США объявить Кубу государством-спонсором терроризма. Политический оппортунизм этой акции признается всеми, кто искренне озабочен проблемой терроризма", – написал в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

Напомним, в первый раз Куба была включена в американский список государств-спонсоров терроризма в 1982 году. В декабре 2014 года тогдашний президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из указанного перечня.

Но сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил Дональд Трамп. Он отменил "ужасную" сделку Обамы с Кубой.

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Теги: США, Терроризм, террористы, Куба, Вашингтон, санкции, спонсор, госдепартамент США, Гавана, Госдеп, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Мефодя    12.01.2021, 10:22
Оценка:  -21
Мефодя
Вор всегда громче всех кричит:"Держи вора".Тем более что всем давно известно что главный спонсор терроризма-сами США.
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