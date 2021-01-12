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Эффективность вакцины Sinovac менее 60% - СМИ

Комментариев: 2
Ранее в Украине заявляли, что деньги за вакцину Sinovac вернут, если она не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.
Sinovac еще не публиковала официальный отчет об эффективности вакцины
Sinovac еще не публиковала официальный отчет об эффективности вакцины
Sinovac Biotech

Эффективность китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac ниже 60%, но выше 50%. Об этом пишет портал UOL со ссылкой на два источника.

Отмечается, что выше 50% - необходимый минимум установлен Национальным агентством по надзору за здоровьем в Бразилии.

По данным источников издания, в отчете приводится эффективность вакцины в соответствии с требованиями ВОЗ.

На прошлой неделе был опубликован доклад о третьей фазе клинических исследований данной вакцины в Бразилии, которые показали, что она эффективна на 78%.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

 

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Теги: вакцина, Китай, исследования, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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freedom7777    12.01.2021, 11:41
Оценка:  -21
freedom7777
Купили китайского го...вно , для стран третьего мира . Хотят кастрировать украинцев .
Путин-Xyйло    12.01.2021, 11:39
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Не то что мне так интересны эти вакцины, но чисто математически - не знал что 78 больше 50, но меньше 60
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