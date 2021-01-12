Эффективность вакцины Sinovac менее 60% - СМИ
Эффективность китайской вакцины CoronaVac компании Sinovac ниже 60%, но выше 50%. Об этом пишет портал UOL со ссылкой на два источника.
Отмечается, что выше 50% - необходимый минимум установлен Национальным агентством по надзору за здоровьем в Бразилии.
По данным источников издания, в отчете приводится эффективность вакцины в соответствии с требованиями ВОЗ.
На прошлой неделе был опубликован доклад о третьей фазе клинических исследований данной вакцины в Бразилии, которые показали, что она эффективна на 78%.
Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.
При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.
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