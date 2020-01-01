Нетаньяху убрал с обложки в Twitter совместное фото с Трампом

В СМИ такой шаг объясняют попыткой Нетаньяху дистанцироваться от некогда ближайшего союзника, которому грозит импичмент.

Нетаньяху удалил из аккаунта в Twitter фото с Трампом Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне политического скандала вокруг президента США Дональда Трампа удалил совместную фотографию с ним, которую долгое время использовал как обложку для своего аккаунта в Twitter, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что продолжительное время в шапке официального аккаунта израильского лидера стояло фото с президентом США - своего рода символ дружбы между политиками. На время Хануки фотографию сменило тематическое изображение. После праздника Нетаньяху вновь поставил совместное фото с Трампом, но уже в компании иностранных министров ОАЭ и Бахрейна. Утром вторника Трамп вновь исчез со страницы израильского премьера: на обложке официального аккаунта Нетаньяху теперь опубликован снимок, на котором политик делает прививку от коронавируса.

На странице Нетаньяху не приводится никаких объяснений исчезновению Трампа из его Twitter-аккаунта. Агентство объясняет такой шаг попыткой Нетаньяху дистанцироваться от некогда ближайшего союзника, которому грозит импичмент из-за беспорядков в Капитолии на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Трампа забанили более десятка соцсетей и платформ. В частности, Трамп получил бан в Facebook, Twitter, Google, Spotify, Snapchat, Instagram, Shopify, Reddit, Twitch, YouTube, TikTok и Pinterest.

А в соцсетях вырезали персонаж Трампа из Один дома 2. Сцену с Трампом отредактировали, превратив его в невидимку, а реплики вырезали.

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