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Капитолий огородят во время инаугурации Байдена

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На территорию Капитолия смогут попасть только приглашенные лица, которые имеют билеты. Вход для остальной публики будет закрыт.
Полиция будет усиленно охранять Капитолий во время инаугурации
Полиция будет усиленно охранять Капитолий во время инаугурации

На время инаугурации избранного президента США Джо Байдена полиция закроет для публики доступ на территорию здания Капитолия. Вход будет осуществляться по билетам, сообщает во вторник, 12 января, Associated Press.

По словам исполняющей обязанности начальника полиции Капитолия Йогананды Питман, правоохранительные органы на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне совместными усилиями готовы гарантировать безопасность во время инаугурации, которая запланирована на 20 января.

Отмечается, Йогананда Питман временно исполняет обязанности шефа полиции Капитолия после того, как предшественник Стивен Санд уволился из-за критики во время штурма здания на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне на время инаугурации Байдена.

Напомним, в ФБР считают, что импичмент Трампа спровоцирует восстание в США.

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Теги: США, Байден, инаугурация, Трамп, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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