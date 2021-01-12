Два банка отказались сотрудничать с Трампом – Bloomberg

Дональд Трамп должен Deutsche Bank более $300 млн, а на двух счетах в Signature Bank держал около $5,3 млн.

Дональд Трамп может в будущем столкнуться с финансовыми проблемами

Два известных финансовых учреждения Deutsche Bank и Signature Bank, которые обслуживают Дональда Трампа, его бизнес и членов семьи, отказались от деловых отношений с действующим президентом США. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Указано, что Deutsche Bank решил воздержаться от любых дальнейших деловых отношений с Трампом и его компанией. При этом президент США должен немецкому банку более $300 млн.

В свою очередь нью-йоркский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета президента, на которых он держал около $5,3 млн. В официальном заявлении Signature Bank призвал к отставке Трампа "в интересах страны и ее народа".

Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи – дочери Иванки Трамп, ее мужа Джареда Кушнера. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп частично признал свою вину за попытку штурма Капитолия. При этом главными виновниками он назвал представителей антифашистского движения.

А накануне на сайте палаты представителей США была опубликована резолюция об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Как сообщалось, 6 января в Вашингтоне произошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники Трампа пытались штурмовать здание Конгресса США. Во время беспорядков погибли четыре человека.

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