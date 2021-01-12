Под Варшавой поляк убил жену-украинку

У погибшей осталась 3-летняя дочь.

В Польше житель города Соколув-Подляски, что недалеко от Варшавы, задушил жену-украинку. Как сообщает inpoland.net.pl со ссылкой на окружную прокуратуру, трагедия произошла 8 января.

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Тревогу подняли друзья погибшей, которые забеспокоились, что 34-летняя Людмила не отвечает на звонки. Они знали о семейной ситуация и взломали дверь. Женщина была мертва.

В ходе расследования полиция установила, что погибшую задушили. Был задержан ее муж. Во время допроса в качестве подозреваемого он признался в убийстве. По словам мужчины, он потерял контроль во время ссоры.

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Подозреваемый - 30-летний Лукаш С., житель Соколув-Подляского, родом из села Мокободы, Седлецкого уезда. Разногласия между супругами возникли раньше. Есть информация, что мужчина употреблял наркотики и издевался над женой. Они не жили вместе уже несколько месяцев и находились в процессе развода. Подозреваемый пришел к женщине, когда она была одна.

Без семьи осталась 3-летняя дочь. В Польшу женщина приехала на заработки.

В понедельник, 11 января, окружной суд в Соколув-Подляшском арестовал мужчину на три месяца. По польским законам ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой муж застрелил жену и застрелился сам. Накануне супруги громко ссорились.