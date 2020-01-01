Пассажирка сняла на видео мастурбирующего таксиста

Смартфон водителя лежал возле рычага переключения передач с включенным порно, таксист управлял автомобилем левой рукой.

В Санкт-Петербурге, РФ, девушка села в такси и сняла на видео, как водитель смотрит порно и мастурбирует. Видео она опубликовала в Instagram.

Пассажирка сообщает, что в начале поездки таксист спросил, не торопится ли она и начал задавать личные вопросы.

Затем девушка услышала звуки из порнофильма, который водитель смотрел в телефоне. Гаджет лежал возле рычага переключения передач, автомобилем таксист управлял левой рукой.

По словам девушки, позже таксист увеличил громкость видео и начал мастурбировать прямо при пассажирке.

В техподдержке сервиса службы такси девушке в качестве извинения предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее сообщалось, что бывшую и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун и ее мужа высадили из такси на полпути из-за просьбы приоткрыть окно, чтобы обезопасить себя от COVID-19.

Также, в Кривом Роге Днепропетровской области пассажир стрелял по ногам таксиста, который заявил о необходимости доплатить восемь гривен за простой.

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