Пассажирка сняла на видео мастурбирующего таксиста
В Санкт-Петербурге, РФ, девушка села в такси и сняла на видео, как водитель смотрит порно и мастурбирует. Видео она опубликовала в Instagram.
Пассажирка сообщает, что в начале поездки таксист спросил, не торопится ли она и начал задавать личные вопросы.
Затем девушка услышала звуки из порнофильма, который водитель смотрел в телефоне. Гаджет лежал возле рычага переключения передач, автомобилем таксист управлял левой рукой.
По словам девушки, позже таксист увеличил громкость видео и начал мастурбировать прямо при пассажирке.
В техподдержке сервиса службы такси девушке в качестве извинения предложили три промокода на скидку и компенсировали стоимость поездки.
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее сообщалось, что бывшую и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун и ее мужа высадили из такси на полпути из-за просьбы приоткрыть окно, чтобы обезопасить себя от COVID-19.
Также, в Кривом Роге Днепропетровской области пассажир стрелял по ногам таксиста, который заявил о необходимости доплатить восемь гривен за простой.
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