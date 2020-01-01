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В американском Disneyland откроют пункт вакцинации от COVID-19

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Пункт будет самым крупным в округе. Для вакцинации потребуется предварительная регистрация в специально созданном приложении.
США - на первом месте в мире по уровню инфицированных коронавирусом
США - на первом месте в мире по уровню инфицированных коронавирусом

Парк развлечений Disneyland Resort в округе Ориндж в американской Калифорнии, закрытый еще весной из-за пандемии коронавируса, станет крупным пунктом вакцинации от COVID-19, сообщают местные власти.

"Округ Ориндж создает первый крупный пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт начнет свою работу уже на этой неделе. Для получения в Disneyland вакцины надо будет зарегистрироваться через специальное приложение.

США находятся на первом месте в мире по числу COVID-случаев. C начала пандемии в стране заразились более 22,6 миллиона граждан, 370 тысяч скончались.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ подсчитали, сколько стран начали COVID-вакцинацию.

Добавим, что избранный президент США Джо Байден получил вторую дозу COVID-вакцины. Теперь политик полностью вакцинирован от коронавируса. Для этого в США применили препарат от Pfizer/BioNTech.
 

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Теги: США, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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