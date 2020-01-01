США ввели новые пошлины на товары из Германии и Франции

Пошлины были повышены из-за конфликта с авиаконцерном Airbus. Штрафные меры Вашингтон применил к алкоголю и авиазапчастям из названных стран.

Соединенные Штаты Америки ввели новые пошлины на запчасти для авиапромышленности и вина и бренди из Германии и Франции. Пошлины вступают в силу со вторника, с 12 января. Об этом говорится в заявлении на сайте Погранично-таможенной службы США.

Теперь объем сборов при импорте авиакомпонентов из этих стран в США вырастет на 15%. Пошлины на некоторые сорта вин увеличатся на 25%.

В Вашингтоне считают, что авиапроизводитель Airbus получает в Европе субсидии, благодаря которым он обладает значительным преимуществом на рынке перед американским авиаконцерном Boeing. А Германия и Франция - важные страны в производственной цепочке Airbus. Вот поэтому их товары и попали под "санкции" США.

В Европе заявили, что данный вопрос будут обсуждать уже с избранным президентом США Джо Байденом.

Ранее мы писали, что Украина с 2021 года ввела нулевую пошлину на ввоз вина из ЕС. Крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда поставили винной продукции на 1,3 млн долларов. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия - поставки на сумму 1 млн долларов.

Добавим, что Кабмин продлил на год пошлины на российские товары. Пошлины оставили на максимальном уровне, разрешенном ВТО. Теперь дата их окончания перенесена на 31 декабря 2021 года.



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