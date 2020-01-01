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Началась встреча советников нормандской четверки

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На встрече в Берлине обсудят выполнения договоренностей парижского саммита и подготову к встрече лидеров нормандского формата.
Одна из встреч политсоветников в прошлом году
Одна из встреч политсоветников в прошлом году
Офис президента

В Берлине началась встреча политсоветников глав стран нормандского формата, сообщает Украинформ во вторник, 12 января.

Встреча началась в 14:00 в Ведомстве канцлера Германии.

Украинскую сторону представляют глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

На переговорах еще раз обсудят состояние выполнения договоренностей парижского саммита от 9 декабря 2019 года, и, как предполагается, подготовку к новому саммиту.

Стоит отметить, что в прошлом году прошли четыре такие встречи, последняя из которых - 11 сентября.

Ранее в ОП заявляли, что ожидают встречу советников Нормандской четверки в январе, хотя она должна была состояться в декабре.

 

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Теги: Берлин, Ермак, нормандская четверка, нормандская встреча, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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