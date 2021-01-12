Турция начнет вакцинацию препаратом Sinovac

В Турции испытания вакцины Sinovac показали ее эффективность в более чем 90%, хотя в Бразилии и Индонезии - гораздо ниже.

На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet daily news.

"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Эрдоган.

Отметим, что первая партия из 3 миллионов доз вакцины Sinovac поступила в Турцию еще 30 декабря, после чего состоялись испытания турецких лабораторий.

При этом Эрдоган заявил, что Турция обеспечит себя вакцинами собственного производства.

Как пишет Вloomberg, результаты об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, после испытаний (риняли участие 1620 человек) в Индонезии заявили о 65% эффективности.

При этом более масштабное ипытание в Турции (3400 человек) показало эффективность в 91,25%.

А в Бразилии ранее заявили об эффективности в 78%. Там испытание провели с 13 тысячами участников.

Издание отмечает, что в Sinovac отказались комментировать цифры испытаний в Бразилии, Турции и Индонезии. Отмечается, что проблема с данными в некоторых местах уже препятствует разрешению регулирующих органов на применение вакцины.

В статье указано, что наблюдатели были озадачены первым показателем эффективности в 78%, объявленным Институтом Бутантана. Согласно раскрытой информации, в ходе испытания заразились около 220 участников: 160 в группе плацебо и почти 60 в группе вакцинированных.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

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