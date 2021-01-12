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Пользователи WhatsApp массово переходят на Telegram

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Количество скачиваний Signal побило рекорды всю историю мессенджера. А Telegram вышел на второе место по количеству скачиваний в США.
Популярность Telegram и Signal начала резко расти
Популярность Telegram и Signal начала резко расти

Число скачиваний мессенджеров Signal и Telegram начало сильно увеличиваться после того, как WhatsApp поменял свою политику конфиденциальности в сторону передачи личных данных пользователей Facebook. Об этом во вторник, 12 января, сообщает CNBC.

Так, в период с 6 по 10 января, по данным Sensor Tower, мессенджер Signal во всем мире установили около 7,5 млн устройств через Apple App Store и Google Play. Это в 43 раза больше, чем на предыдущей неделе и является рекордом установок приложения за неделю и даже за месяц за всю историю мессенджера.

У Telegram дела также идут вверх – мессенджер вышел на второе место по количеству скачиваний в США - с 6 января приложение установили около 545 тысяч раз, а если учитывать скачивания по всему миру, то по данным Apptopia, Telegram со среды по воскресенье скачали 5,6 млн раз. Популярность мессенджера стала расти после блокировки аккаунта Дональда Трампа в Twitter, а также удаления соцсети Parler из App Store и Google Play, которой пользовались его сторонники.

Как известно, WhatsApp в начале января обновил условия пользования и политику конфиденциальности, обязав пользователей передавать личные данные компании Facebook, в противном случае приложение просто не будет работать на устройстве.

Ранее также сообщалось, что правительство Германии намерено предоставить спецслужбам доступ к сообщениям WhatsApp.

 

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Теги: WhatsApp, Мессенджер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shk67    12.01.2021, 16:49
Оценка:  +1
shk67
А ничего, что основатель и владелец кацапского Telegram предоставил (пусть и под давлением, но дал) доступ ФСБ к данным пользователей?!
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