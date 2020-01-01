В Нидерландах конфисковали бутерброды у водителей

Личный импорт мясных и молочных продуктов в ЕС запрещен с первого дня 2021 года после завершения Brexit.

В Нидерландах таможенники конфисковали бутерброды с ветчиной у водителей из Великобритании в соответствии с вступившими после Brexit в силу новыми правилами. Об этом сообщает The Guardian.

В сюжете показано, как таможенники объясняют водителям на паромном терминале Хук-оф-Холланд, что после Brexit больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное.

Один из водителей спросил, может ли он отдать только мясо и оставить хлеб. Таможенник ответил, что конфисковано будет все.

Запрет вступил в силу в первый день 2021 года, когда завершился переходный период Brexit. В Департаменте окружающей среды, продовольствия и сельских районов заявили, что путешественники должны "использовать, потреблять или утилизировать" запрещенные предметы до пересечения границы.

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим, потому что мясо и молочные продукты могут содержать патогены, вызывающие болезни животных, такие как ящур или чума свиней.

Напомним, Великобритания и Евросоюз завершили переходный период после Brexit, Соединенное Королевство начало свой первый год уже будучи вне Европейского союза.

Также сообщалось, что власти Великобритании и Евросоюза достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле.

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