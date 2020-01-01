На венгерско-украинской границе строят самый крупный в Европе ж/д терминал

Инвестиции в индустриальный парк составляют более €61 млн. Это будет самый современный и экологичный подобный объект в Европе.

В венгерском городе Фенешлитке неподалеку от границы с Украиной началось строительство крупнейшего в Европе интермодального железнодорожного комбинированного терминала East-West Gate (EWG). Это первый подобный объект, который возводят с помощью "зеленых" технологий, пишет Magyar 'Ep'it"ok.

Терминал также оборудуют собственной сетью 5G. Предполагается, что производительность EWG, строящегося на 125 гектарах, составит один миллион TEU в год. Благодаря объекту появятся около 140 новых рабочих мест.

EWG станет крупнейшим и самым современным наземным интермодальным терминалом в Европе, основанным на смене колеи. Он сможет одновременно обслуживать четыре поезда длиной 740 метров.

Объект будет работать, используя экологически чистые технологии. Индустриальный парк оборудуют солнечными батареями и системой тепловых насосов. В терминале будут использоваться только электрические терминальные тягачи и электромобили.

Ожидается, что EWG сыграет ключевую роль в доставке товаров между Азией и Европой альтернативным путем, обеспечивая поставки быстрее и больше по объему, чем ранее.

Окончательная сдача объекта планируется в первом квартале 2022 года. Инвестиции в размере 22 миллиардов форинтов (более 61 миллиона евро) финансируются из частных источников.

До этого мы писали о том, что в Гонконге открыли подводный туннель за $6 млрд. Маршрут пролегает на глубине до 60 м под морским дном. Для прокладки туннеля была задействована огромная буровая машина диаметром 17,6 м.

Также сообщалось, что два украинских архитектурных проекта оказались в списке лучших от Archdaily. Они предлагают использовать в качестве площадок для строительства скалу и пространство под землей.



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