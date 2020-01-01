Суд в Перу обвинил в создании пандемии Гейтса, Сороса и Рокфеллеров

В постановлении суда называются имена "авторов нового мирового порядка", которые, по мнению суда, являются создателями пандемии коронавируса.

Апелляционный суд перуанских провинций Чинча и Писко обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса, инвестиционного банкира Джорджа Сороса, а также членов семьи миллиардеров Рокфеллеров в создании пандемии коронавируса. Об этом сообщают местные издания Pasi'on por el Derecho и Per'u 21.

Вынесенное 21 декабря постановление суда касается апелляции на продление ареста для обвиняемого в изнасиловании. В нем приводится конспирологическая теория о том, что пандемию создали "авторы нового мирового порядка" и "доминирующие над миром криминальные элиты".

"Ни одно из мировых правительств, ни одно физическое или юридическое лицо, ни защита подсудимого не могут подтвердить, что эта пандемия имеет свойство "предсказуемости", кроме как ее создатели из числа (авторов) нового мирового порядка, таких как Билл Гейтс, Сорос, Рокфеллер и другие...", - говорится в документе.

После этого OCMA - государственное ведомство, отвечающее за контроль над судебной властью в Перу, - начало расследование против судей, которые вынесли постановление.

Как известно, существует множество конспирологических теорий об искусственном происхождении пандемии коронавируса. В ее создании обвиняли Билла Гейтса, ЦРУ, власти Китая. Также обрела популярность конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс якобы хочет чипировать людей под видом вакцинации от COVID-19, чтобы контролировать численность населения планеты.

В свою очередь, Гейтс заявил, что ему трудно отрицать это, “потому что это так глупо и странно”.

Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил крупную сумму на разработку вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.

Чипы в вакцине. Билл Гейтс стал "создателем" COVID

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