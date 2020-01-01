В Германии закрыли крупнейшую площадку даркнета

На сайте с полумиллионной аудиторией за криптовалюту велась торговля наркотиками, личными данными и компьютерными вирусами.

В Германии правоохранители закрыли самую крупную подпольную торговую площадку в даркнете DarkMarket, где торговали наркотиками, украденными личными данными и компьютерными вирусами. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Deutsche Welle.

"Следователи смогли закрыть торговую площадку и отключить сервер", - сообщила полиция города Ольденбург.

Отмечается, что предполагаемый оператор площадки - 34-летний австралиец. Его задержали неподалеку от границы с Данией.

По данным следствия, торговля на сайте велась с помощью криптовалюты.

"Всего на площадке было произведено по меньшей мере 320 тыс. транзакций с более чем 4 650 биткоинами и 12 800 монеро - двумя самыми распространенными криптовалютами", - заявили власти.

Правоохранители сообщили, что сайт имел полмиллиона пользователей.

Сегодня сообщалось, что из-за украинских айтишников были похищены террабайты данных Parler.

Напомним, 10 января компания Amazon отключила соцсеть Parler, которой пользуются сторонники Трампа, от облачной платформы Amazon Web Services (AWS) из-за нарушений правил использования сервиса.

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