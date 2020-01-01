Взрыв в Бейруте: Интерпол объявил в розыск двух россиян

Интерпол удовлетворил запрос генпрокурора Ливана на "красные уведомления" по двум россиянам и португальцу.

Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца по делу о взрывах в порту Бейрута, в результате которых погибли около 200 человек, сообщает Associated Press во вторник, 12 января.

Отмечается, что агентство по запросу генпрокурора Ливана выдало "красные уведомления" на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт привезли 2275 тонн нитрата аммония. В 2014 году химикат выгрузили с судна на склад в ливанском порту.

Как сообщают СМИ, что в розыск объявлены бывший капитан судна Борис Прокошев и его владелец Игорь Гречушкин, который живет на Кипре. Также уведомление действует на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами, в 2014 году он осматривал груз нитрата аммония.

Красное уведомление Интерпола фактически не требует от властей стран срочно арестовывать людей, в адрес которого его выпускают. Это запрос, но не обязательный к исполнению ордер на арест, отмечает агентство.

Напомним, 4 августа 2020 года в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Погибли около 180 человек, тысячи пострадали. По официальной версии, в гавани сдетонировало 2750 тонн селитры.

По делу о взрыве были арестованы 19 чиновников, в том числе генеральный директор порта Хасан Крейтем и глава таможенной службы Бадри Дахер. Виновным за преступную халатность, ставшей причиной трагедии, может быть вынесен смертный приговор.

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