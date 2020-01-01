Бывший премьер Грузии передал $1,5 млрд на благотворительность

Глава правящей партии заявил о полном уходе из политики и передаче большей части своего состояния благотворительному фонду.

Председатель правящей в Грузии партии Грузинская мечтамиллиардерБидзина Иванишвили заявил о решении уйти из политики. Также он сообщил, что перевел часть активов на баланс учрежденного им же благотворительного фонда Карту.

"Считаю, что моя миссия выполнена. Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию", - говорится в распространенном заявлении Иванишвили.

А в интервью грузинскому изданию Entrepreneur Sakartvelo Иванишвили отметил, что фонду переданы активы на $1,5 млрд, в их числе - туристические объекты, коммерческая недвижимость, офисы, земельные участки в Тбилиси и регионах Грузии.

"У меня и моей супруги в распоряжении остается $200 млн, которые существовали помимо этих $1,5 млрд, в качестве свободных средств. Также я оставляю своим детям столько средств, сколько нужно, чтобы они не потеряли мотивацию создавать что-то новое, полностью осознавать и развивать себя", - сказал Иванишвили.

Комментируя вопрос о реакции его детей, Иванишвили ответил, что они полностью разделяют его подход и одобряют это решение.

Учрежденный Иванишвили в 1995 году благотворительный фонд Карту за эти годы осуществил проекты в разных сферах на сумму более $3 млрд.

Иванишвили разбогател в России в 1990-тые годы. В разное время он занимался металлургическим бизнесом, а также операциями в сфере недвижимости и в финансовом секторе. Он является самым богатым человеком в Грузии. Forbes ранее оценивал состояние Иванишвили примерно в $5,5 млрд.

Как известно, Грузинская мечта пришла к власти в 2012 году. В 2013 году поддержанный этой партией кандидат, Георгий Маргвелашвили, был избран президентом Грузии. Иванишвили занимал пост премьера страны в 2012-2013 годах.

Напомним, в 2013 году Иванишвили заявлял, что намерен уйти из власти спустя несколько дней после того, как действующий президент Михаил Саакашвили покинет свой пост и состоятся новые выборы. Он опубликовал большое открытое письмо к грузинскому обществу, в котором подтвердил свое намерение оставить пост главы правительства и вообще покинуть политику после президентских выборов.

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