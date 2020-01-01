В США провайдер заблокировал Facebook и Twitter из-за цензуры

Интернет-провайдер в Айдахо ограничил своим пользователям доступ к двум социальным платформам. Так компания выразила протест против удаления аккаунтов Трампа.

Ни один сайт не имеет права цензурировать контент - провайдер

В американском штате Айдахо местный интернет-провайдер Your T1 WIFI заблокировал в работу социальных сетей Facebook и Twitter в отместку за удаление учетных записей действующего президента США Дональда Трампа, пишет Vice.

Провайдер обвинил соцсети в цензуре по отношению к пользователям и заявил, что компании не имеют такого права, поэтому он в знак протеста блокируют данные сайты для своих клиентов.

"Мы обратили внимание, что Twitter и Facebook применяют цензуру в отношении наших пользователей и информации… Мы считаем, что ни один сайт или социальная сеть не имеет права цензурировать контент, который вы просматриваете и публикуете, а также скрывать от вас информацию… Мы приняли решение заблокировать эти два сайта", - говорится в электронном сообшении провайдера, который он разослал своим клиентам.

Представители Your T1 WIFI добавили, что поводом для того, что соцсети попали в "черный список", якобы стали жалобы пользователей.

Напомним, что президента США Дональда Трампа после захвата Капитолия его сторонниками, которые ворвались в здание 6 января, протестуя против результатов выборов, забанили более десятка соцсетей и платформ.

Также добавим, что блокировка аккаунта Трампа обрушила акции Twitter. Ценные бумаги соцсети рухнули на 8% после того, как компания из-за риска "подстрекательства к насилию" заморозила учетную запись Трампа в субботу, 9 января.



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