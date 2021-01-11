Во многих районах центральной Испании прошел крупнейший за последние полвека снегопад. В Мадриде толщина снежного покрова превысила полметра.

В Испании холодный шторм Филомена вызвал рекордное похолодание, в двух провинциях этой ночью температура опускалась ниже минус 25 градусов по Цельсию. Об этом сообщает El Pais.

В Мадриде, Арагоне, Кастилии Ла-Манче и Кастилии-Леоне объявлен красный уровень погодной тревоги.

На выходных во многих районах Испании прошел крупнейший за последние полвека снегопад. В Мадриде толщина снежного покрова превысила 50 см.

Cмотрите фотогалерею: В Испании стоят рекордные морозы

Ранее сообщалось, что в Японии продолжаются сильные снегопады, из-за которых погибли уже восемь человек и пострадали более 270.

Напомним, на востоке Украины, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях ожидаются снегопады.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet