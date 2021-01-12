Мира не видно. Новые переговоры по Карабаху

Лидеры России, Армении и Азербайджана на переговорах в Москве приняли совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.

Переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе в Москве

Активные боевые действия на территории Нагорного Карабаха закончились еще в ноябре, но обстрелы и мелкие столкновения продолжают вспыхивать вновь и вновь.

В Армении же не прекращается внутреннее противостояние на фоне поражения в войне. В стране многие восприняли потерю части территории Карабаха и договоренности с Азербайджаном, как капитуляцию.

С такими вводными стороны конфликта прибыли в Москву на новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в регионе.

Корреспондент.net продолжает следить за событиями в Карабахе.

Договорились договариваться

Российский президент Владимир Путин, президент Азербайждана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Москве подписали совместное заявление.

Как следует из документа, для решения проблем экономики Нагорного Карабаха до конца января 2021 года будет создана рабочая группа под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана.

Приоритетом работы станет автомобильное и железнодорожное сообщение. Конкретные проекты до конца февраля должны будут представить экспертные подгруппы, сказано в заявлении.

Алиев заявил по итогам переговоров, что Азербайджан получит транспортный коридор через территорию Армении к Нахичеванской автономной республике и затем к Турции. Для Армении будет налажено железнодорожное сообщение с Россией и Ираном через территорию Азербайджана.

По словам Алиева, совместное заявление «по существу подводит черту под тем, что происходило в прошлом году». Пашинян заявил, в свою очередь, что конфликт в Нагорном Карабахе «остается неурегулированным» и статус этой территории не определен. При этом армянский премьер признал, что «реализация достигнутых в Москве договоренностей может изменить экономический образ и облик региона, а экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности».

Самым интересным же моментом встречи стало, пожалуй, то, что в самом начале Алиев и Пашинян поприветствовали друг друга, но не пожали руки.

«Здравствуйте», — сказал Пашинян. «Здравствуйте», — ответил Алиев. После этого оба сели за стол вместе с Путиным.

В чем нет согласия

Переговоры длились более четырех часов. Но стороны так и не договорились об обмене пленными. Пашинян также оказался единственным, кто поднял тему статуса Нагорного Карабаха и отметил, что Ереван готов обсуждать этот вопрос в рамках Минской группы ОБСЕ.

Новые стычки

В середине декабря 2020 года минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали новое наступление в Нагорном Карабахе.

Минобороны России подтвердило, что впервые с момента перемирия был нарушен режим прекращения огня, не уточнив деталей инцидента.

А вот президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима было спровоцировано армянской стороной. Минобороны страны также заявило, что в ответ на провокацию были предприняты «адекватные ответные меры» и что сейчас режим прекращения огня вновь соблюдается.

28 декабря уже Азербайджан заявил о гибели своего военного в Нагорном Карабахе в результате нападения армянской стороны. В Армении же ответили, что никаких инцидентов не было.

Роль Турции

Турция – главный союзник и помощник Азербайджана в войне. Президент Турции Реджеп Эрдоган присутствовал на военном параде в Баку в честь победы в карабахской войне. Причем Турция даже участвует и в контроле соблюдения перемирия. В частности, Анкара отправила в российско-турецкий центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе одного генерала и 35 офицеров своих вооруженных сил.

В итоге, Армения с 31 декабря 2020 года ввела полугодовой запрет на ввоз товаров турецкого происхождения из всех стран мира.