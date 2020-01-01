Канадец убил свою семью, чтобы они не узнали о его лжи

Парень убил своих родителей, бабушку и сестру, чтобы они не узнали, что его отчислили из колледжа, а сам он целыми днями играл в компьютерные игры.

Парень убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет newsru.com

В городе Маркхем в Кнаде 23-летний Менхаз Заман убил свою семью, чтобы скрыть от них свою ложь. Об этом сообщает Sun во вторник, 12 января.

Родители парня переехали в Канаду из Бангладеш и очень гордились им, так как верили, что он учится на инженера в престижном вузе.

На самом деле парень нигде не учился, а вместо этого целыми днями играл в компьютерные игры. Он не смог поступить в университет, его приняли в местный колледж, но позднее отчислили, потому что он не справлялся с учебой.

Парень не рассказывал об этом родным, а на протяжении нескольких лет каждый день уезжал из дома с ноутбуком и возвращался поздно вечером.

За день до вручения дипломов Менхаз решил избавиться от родственников, чтобы они ни о чем не узнали. Около трех часов дня, когда дома не было отца и младшей сестры, молодой человек убил отдыхавшую мать. Спустя примерно час он расправился и с бабушкой. Вечером он убил вернувшуюся с работы сестру, а после полуночи - отца.

Затем парень вышел на связь со своими интернет-друзьями и сообщил, что только что убил всю семью. Те сначала не поверили, но он выслал им селфи с телами и окровавленным ножом. Тогда партнеры по онлайн-игре сообщили об этом канадским властям, при этом им был известен только никнейм преступника.

Правоохранители смогли вычислить местоположение парня к утру следующего дня и прибыли к дому. Менхаз в это время был там вместе с трупами родных.

Теперь канадцу дали пожизненное заключение без права на помилование в первые 40 лет. В суде он попросил прощения у всех, кто знал его семью.

Напомним, что ранее американец обезглавил двух своих детей. В США отец отрезал головы двум старшим детям, а тела показывал младшим, которых не кормил. Мужчина арестован, ему грозит минимум 57 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Японии казнят серийного "убийцу из Twitter". Адвокаты Такахиро Сираиси настаивали на менее строгом наказании, поскольку жертвы их клиента якобы сами давали согласие на свою смерть.

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