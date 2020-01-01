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Эрдоган создал свой канал в Telegram

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Турецкий президент перешел на эту платформу после отказа от использования мессенджера WhatsApp.
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Эрдоган зарегистрировался в Telegram
Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал свой Telegram-канал во вторник, 12 января.

Его канал уже верифицировали. Одним из первых постов Эрдогана стала фотография кота.

Ранее турецкое правительство и администрация отказались от использования мессенджера WhatsApp.

Напомним, что пользователи WhatsApp массово переходят на Telegram. Количество скачиваний Signal побило рекорды всю историю мессенджера. А Telegram вышел на второе место по количеству скачиваний в США.

Также сообщалось, что в Telegram 25 млн новых пользователей за три дня. В начале 2021 года число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов и продолжает стремительно расти.

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Теги: Турция, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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