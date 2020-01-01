Суд в США отсрочил казнь за несколько часов до инъекции

В Штатах должны были казнить первую женщину за последние 70 лет, но в последний момент отложили.

В США суд приостановил казнь первой за последние 70 лет женщины thekievtimes.ua

Казнь Лизы Монтгомери отсрочили за несколько часов до инъекции. Об этом сообщает ВВС во вторник, 12 января.

"Американский судья отсрочил казнь Лизе Монтгомери - всего за несколько часов до того, как единственной женщине в федеральной камере смертников в Америке должна была быть сделана смертельная инъекция", - сказано в материале.

Судья Джеймс Хэнлон решил, что сначала должно быть проведено слушание по вопросам компетенции.

В свою очередь адвокаты Монтгомери утверждали, что она имела умственные отклонения и поэтому не может быть казненной. Женщина утверждает, что родилась с повреждением мозга.

Напомним, в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал Лизу Монтгомери виновной в убийстве беременной женщины и похищении ее ребенка и приговорил к смертной казни.

В ноябре 2020 года коронавирус "продлил жизнь" приговоренной к смерти женщины. Осужденная получила отсрочку из-за того, что ее адвокаты заразились COVID-19 при посещении тюрьмы.

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