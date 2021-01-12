Хакеры опубликовали похищенные в ЕС данные о COVID-вакцинах

Теперь акции компаний-производителей вакцин - Pfizer, BioNTech и Moderna - падают в цене, пишет Bloomberg.

Хакеры выложили в сеть похищенные в ЕС данные по вакцинам от Covid Getty Images

Хакеры обнародовали документы о COVID-вакцинах, похищенные в Европейском агентстве по лекарственным средствам в конце декабря 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg во вторник, 12 января.

Сроки утверждения лекарственных средств и COVID-вакцин не изменились, заверили в Агентстве, а правоохранительные органы занимаются делом о похищении данных в декабре.

При этом акции компании Pfizer потеряли в цене более 2% после обнародования информации, а акции BioNTech - 4,3%. Акции Moderna также упали в цене.

Ранее в ВОЗ заявили, что в мире не сформируется коллективный COVID-иммунитет в 2021 году. Меры по предотвращению распространения коронавируса придется соблюдать как минимум до конца года, считают в организации.

Также в МОЗ назвали сроки начала платной вакцинации от коронавируса. Со временем будет возможным вакцинироваться вне очереди на платной основе, отметил Виктор Ляшко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet