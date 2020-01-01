Сенаторов США предупредили о новом штурме Капитолия - СМИ

Злоумышленники планируют новый захват Капитолия в день инаугурации Байдена. Теперь безопасность политиков будут обеспечивать 15 тысяч нацгвардейцев.

В США служба безопасности Конгресса предупредила сенаторов о новом штурме Капитолия, которую планируют на день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на источник сообщает The Hill во вторник, 12 января.

Законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда 20 января. В связи с этим к обеспечению безопасности привлекут около 15 тысяч сотрудников Национальной гвардии.

В свою очередь некоторые сенаторы, обеспокоенные угрозой, призвали избирателей не приезжать в Вашингтон на церемонию инаугурации.

Как сообщалось, 6 января, в Вашингтоне произошли беспрецедентные беспорядки , в ходе которых сторонники действующего главы государства пытались штурмовать здание Конгресса США. Во время беспорядков погибло четыре человека - одну женщину застрелили в здании Капитолия, трое других погибли в районе вокруг здания. Позже также скончался один из офицеров полиции, охранявших здание.

Позже стало известно, что Капитолий огородят во время инаугурации Байдена. На территорию Капитолия смогут попасть только приглашенные лица, которые имеют билеты. Вход для остальной публики будет закрыт.

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