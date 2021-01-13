В Швеции выйдет марка с Гретой Тунберг
На первых в этом году почтовых марках Швеции появится изображение 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Они поступят в продажу 14 января и будут стоить 12 шведских крон. Об этом во вторник, 12 января сообщает Медуза.
На марке девушка в желтом плаще стоит на утесе и наблюдает за полетом стрижей. Рисунок создал художник Хеннинг Тролльбек.
"Мотивы на марках должны отражать наше время, в котором экологический вопрос актуален уже много лет, не в последнюю очередь благодаря сильному голосу Греты Тунберг", - считают в PostNord.
Вместе с ними Postnord выпустит три марки с изображением города Гетеборг на западе Швеции в честь 400-летнего юбилея со дня его основания. Марки будут стоить 12 крон - примерно полтора доллара за штуку.
Напомним, экоактивистка из Швеции Грета Тунберг объявила, что после годичного перерыва возвращается в школу.
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