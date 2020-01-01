Трампа выгнали из Twitter. Война из-за соцсетей

У президента США все еще есть доступ к запуску ядерного оружия, но нет возможности написать короткий твит.

Атака сторонников Трампа на Капитолий обернулось для все еще действующего президента США не только второй попыткой отправить его в отставку, но и тотальным банном в соцсетях.

Для Трампа, которого даже прозвали Twitter-президентом за его любовь к публичным высказываниям в этой соцсети – это стало особым ударом.

Twitter вообще навсегда заблокировал аккаунт Трампа, у которого было более 88 миллионов подписчиков. А Facebook приостановил действие аккаунтов президента США в самой соцсети, а также в принадлежащем ему Instagram. Компании аргументировали это тем, что Трамп в своих постах провоцировал и оправдывал насилие со стороны правых экстремистов.

После этого во всем мире начались споры – а не цензура ли это и наступление на свободу слова, или наоборот защита демократии?

Давняя история

Американские активисты давно требовали забанить Трампа из-за того, что он распространял ложные утверждения в соцсетях, нарушая правила. Но руководители технологических корпораций говорили, что общественный интерес требует специального отношения к президенту.

Трамп не скрывал, что своим успехом во многом обязан Twitter. "Без твитов меня бы здесь не было", - говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.

После бана Трамп говорит, что на самом деле соцсети находятся в руках леворадикалов и его оппонентов-демократов, и они хотят заткнуть рот патриотам.

Аргументы За блокировку

Сторонники блокировки аккаунтов Трампа говорят, что он подстрекал толпу к мятежу, а соответственно его возможности влиять на своих сторонников надо ограничить до дня инаугурации Байдена, чтобы избежать насилия на улицах американских городов.

И цензура тут ни при чем - первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу слова, относится к действиям властей, а не частных компаний.

Американские законы действительно разрешают привлекать людей к ответственности за высказывания, если они сами по себе преступны (как, например, угроза убийства) или очевидно могут привести к совершению преступления (скажем, призыв кому-то «отомстить»).

На этих нормах основаны правила соцсетей, которые каждый пользователь подписывает при регистрации. На такую норму своих правил ссылается и компания Twitter, оправдывая вечный бан Дональда Трампа «за призывы и восхваление насилия».

Аргументы Против блокировки

Трамп и правда делал ложные и провокационные заявления в соцсетях. Но аятолла Хаменеи, Николас Мадуро или Дмитрий Медведев ведут себя не лучше, а их не забанили.

Значит, в отношении Трампа совершен избирательный акт цензуры, который приняли анонимные модераторы на основе личных политических симпатий.

Авторитарные режимы во всем мире используют частные корпорации для цензуры, и теперь у них будет лишний аргумент, чтобы ограничивать свободу слова.

Свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено только законом, а не в соответствии с решением руководства соцсетей.