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Трампа выгнали из Twitter. Война из-за соцсетей

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У президента США все еще есть доступ к запуску ядерного оружия, но нет возможности написать короткий твит.
Трампа лишили соцсетей
Трампа лишили соцсетей

Атака сторонников Трампа на Капитолий обернулось для все еще действующего президента США не только второй попыткой отправить его в отставку, но и тотальным банном в соцсетях.

Для Трампа, которого даже прозвали Twitter-президентом за его любовь к публичным высказываниям в этой соцсети – это стало особым ударом.

Twitter  вообще навсегда заблокировал аккаунт Трампа, у которого было более 88 миллионов подписчиков. А Facebook приостановил действие аккаунтов президента США в самой соцсети, а также в принадлежащем ему Instagram. Компании аргументировали это тем, что Трамп в своих постах провоцировал и оправдывал насилие со стороны правых экстремистов.

После этого во всем мире начались споры – а не цензура ли это и наступление на свободу слова, или наоборот защита демократии?

Давняя история

Американские активисты давно требовали забанить Трампа из-за того, что он распространял ложные утверждения в соцсетях, нарушая правила. Но руководители технологических корпораций говорили, что общественный интерес требует специального отношения к президенту.

Трамп не скрывал, что своим успехом во многом обязан Twitter. "Без твитов меня бы здесь не было", - говорил он в интервью газете Financial Times в 2017 году.

После бана Трамп говорит, что на самом деле соцсети находятся в руках леворадикалов и его оппонентов-демократов, и они хотят заткнуть рот патриотам.

Аргументы За блокировку

Сторонники блокировки аккаунтов Трампа говорят, что он подстрекал толпу к мятежу, а соответственно его возможности влиять на своих сторонников надо ограничить до дня инаугурации Байдена, чтобы избежать насилия на улицах американских городов.

И цензура тут ни при чем - первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу слова, относится к действиям властей, а не частных компаний.

Американские законы действительно разрешают привлекать людей к ответственности за высказывания, если они сами по себе преступны (как, например, угроза убийства) или очевидно могут привести к совершению преступления (скажем, призыв кому-то «отомстить»).

На этих нормах основаны правила соцсетей, которые каждый пользователь подписывает при регистрации. На такую норму своих правил ссылается и компания Twitter, оправдывая вечный бан Дональда Трампа «за призывы и восхваление насилия».

Аргументы Против блокировки

Трамп и правда делал ложные и провокационные заявления в соцсетях. Но аятолла Хаменеи, Николас Мадуро или Дмитрий Медведев ведут себя не лучше, а их не забанили.

Значит, в отношении Трампа совершен избирательный акт цензуры, который приняли анонимные модераторы на основе личных политических симпатий.

Авторитарные режимы во всем мире используют частные корпорации для цензуры, и теперь у них будет лишний аргумент, чтобы ограничивать свободу слова.

Свобода слова является важнейшим правом, которое может быть ограничено только законом, а не в соответствии с решением руководства соцсетей.

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Теги: США, twitter, соцсети, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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