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На найденных возле Капитолия бомбах были таймеры

Комментариев: 1
В день беспорядков правоохранители обнаружили пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием, припаркованный неподалеку от Капитолия.
Обнаруженные у Капитолия бомбы были оснащены таймерами и детонаторами
Обнаруженные у Капитолия бомбы были оснащены таймерами и детонаторами
РИА Новости

Найденные во время беспорядков в Вашингтоне возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими, а на них - установлены таймеры. Об этом во вторник, 12 января, сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер на странице в Twitter, со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкла Шервина. 

По словам Шервина, взрывные устройства были уничтожены полицией Капитолия при поддержке соответствующих служб.

Он также отметил, что пока у спецслужб нет информации, почему бомбы не взорвались. 

Напомним, 6 января многотысячная толпа сторонников Дональда Трампа устроила протесты в Вашингтоне, выражая свое несогласие с результатами выборов президента, на которых лидировал демократ Джо Байден. Часть протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс утверждал итоги выборов президента страны. В результате во время протестов погибли четыре человека. Позднее в больнице скончался раненый полицейский, который стал пятой жертвой беспорядков.

Напомним, в США служба безопасности Конгресса предупредила сенаторов о новом штурме Капитолия, которую планируют на день инаугурации избранного президента Джо Байдена. 

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Теги: США, бомба, выборы в США, Капитолий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Krotol2    13.01.2021, 01:25
Оценка:  -22
Krotol2
О уже бомбы с таймерами.Еше чуть чуть и Российский след а там и Трамп агент Кремля.США это страна сатана
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