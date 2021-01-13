На найденных возле Капитолия бомбах были таймеры

В день беспорядков правоохранители обнаружили пикап с 11 взрывными устройствами и огнестрельным оружием, припаркованный неподалеку от Капитолия.

Обнаруженные у Капитолия бомбы были оснащены таймерами и детонаторами РИА Новости

Найденные во время беспорядков в Вашингтоне возле Капитолия самодельные бомбы были настоящими, а на них - установлены таймеры. Об этом во вторник, 12 января, сообщил корреспондент телеканала NBC News Том Винтер на странице в Twitter, со ссылкой на исполняющего обязанности прокурора Соединенных Штатов Майкла Шервина.

По словам Шервина, взрывные устройства были уничтожены полицией Капитолия при поддержке соответствующих служб.

Он также отметил, что пока у спецслужб нет информации, почему бомбы не взорвались.

Напомним, 6 января многотысячная толпа сторонников Дональда Трампа устроила протесты в Вашингтоне, выражая свое несогласие с результатами выборов президента, на которых лидировал демократ Джо Байден. Часть протестующих ворвалась в Капитолий, где конгресс утверждал итоги выборов президента страны. В результате во время протестов погибли четыре человека. Позднее в больнице скончался раненый полицейский, который стал пятой жертвой беспорядков.

Напомним, в США служба безопасности Конгресса предупредила сенаторов о новом штурме Капитолия, которую планируют на день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

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