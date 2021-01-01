В Бразилии оценили эффективность вакцины Sinovac

Данные по эффективности вакцины от коронавируса уже передали национальному регулятору, который должен решить, регистрировать ли ее в Бразилии.

Исследователи бразильского института "Бутантан" опубликовали данные с расчетами об эффективности COVID-вакцины компании Sinovac Biotech, которую планирует закупить Украина. По данным университета, общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%. Об этом во вторник, 12 января, сообщила бразильская газета Folha de S. Paulo.

Новые данные об эффективности вакцины Sinovac Biotech включают добровольцев, которые болели в легкой форме коронавирусом, то есть не имели симптомов и не нуждались в медицинской помощи.

При этом испытания только на легких, умеренных и тяжелых формах COVID-19 показали эффективность 78 %.

Известно, что в ходе испытания было инфицировано 13 060 медицинских работников старше 18 лет.

Напомним, в конце декабря власти Украины заявили, что подписали первый контракт на вакцину от коронавируса с компанией Sinovac. Сумма сделки составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

При этом сообщалось, что деньги могут вернуть, если вакцина не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

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