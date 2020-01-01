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В Польше обнаружили тело 34-летней украинки

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Долгое время муж украинки издевался над нею. Женщина не выдержала и решила развестись с супругом.
Между супругами произошел скандал, после чего муж набросился на жену
Между супругами произошел скандал, после чего муж набросился на жену
lubelska.policja.gov.pl

В польском Соколув-Пидлянском полиция обнаружила тело тело 34-летней украинки. Женщину задушили. Об этом во вторник, 12 января сообщает издание Inpoland.net.pl со ссылкой на данные прокуратуры.

"Сообщается, что друзья женщины подняли тревогу, так как она в течение нескольких дней не отвечала на телефонные звонки. Близкие знали, что в семье Людмилы не все гладко и сразу позвонили в полицию", - говорится в сообщении. 

В дом, где проживала украинка с мужем, полиции пришлось выбить дверь. Людмилу нашли мертвой. Ее супруг, 30-летний Лукаш, признался, что совершил убийство. Во время задержания он рассказал, что между ними произошел скандал и он во время ругани потерял контроль над собой и  задушил свою супругу.

Друзья семьи рассказали, что Людмила приехала в Польшу на заработки и там познакомилась с будущим мужем.

"Он издевался над женой и употреблял наркотики, это привело к частым скандалам, и они разбежались. В последние несколько месяцев пара уже не проживала вместе и шел бракоразводный процесс", - рассказали знакомые Людмилы. 

Сиротой осталась 3-летняя дочка Людмилы, а ее мужу грозит самая суровая мера наказания по законам Польши - пожизненное заключение.

Напомним, в Турции правоохранители обнаружили мертвой 25-летнюю гражданку Украины Кристину Новицкую, которая проживала на арендованной вилле в Бодруме в провинции Мугла. 

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Теги: Польша, смерть, украинцы, убийство, супруги
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Источник: korrespondent.net

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