Новобранцы швейцарской армии пройдут базовую военную подготовку онлайн

В этом году швейцарская армия призвала на военную службу 12 тысяч призывников, как парней так и девушек.

В январе тысячи новобранцев швейцарской армии будут учиться отдавать честь и носить автомат не выходя из дома. Из-за пандемии армия ввела онлайн-обучение для обязательной базовой подготовки. Об этом во вторник, 12 января пишет hromadske.

В этом году швейцарская армия призвала двенадцать тысяч парней и девушек. Половина из них начнет прохождение службы удаленно, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Военная подготовка онлайн стартует 18 января. В течение этого времени призывники будут учить теорию по шесть часов в день и заниматься физическими упражнениями по четыре часа в неделю. В помощь дистанционной группе выпустят мобильное приложение с учебной программой.

Через три недели удаленки новобранцы смогут присоединиться к остальным, но сначала им придется сдать тест на коронавирус.

В Швейцарии военная служба для мужчин-граждан в возрасте от 19 до 31 года обязательна, женщины могут записаться в армию добровольно. Курс молодого бойца занимает от 18 до 21 недели, после него военнообязанные увольняются со службы, а дальше призываются на трехнедельные сборы раз в два года.

Напомним, в Швейцарии провели первую вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Первой прививку получила 90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн.

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