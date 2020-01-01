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Новая должность Наоми Кэмпбелл возмутила жителей Кении

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Общественные активисты Кении обратились в министерство туризма с предложением рассмотреть другие кандидатуры на должность.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл
instagram.com/naomi

Министерство туризма Кении назначило британскую супермодель Наоми Кэмпбелл представлять его интересы на международном уровне, а именно быть туристическим амбассадором страны. Эта новость возмутила жителей Кении и они оставили гневные комментарии под соответствующей публикацией Министерства туризма Кении в Twitter.

Жители африканской страны заявили, что Кемпбэлл не подходит на эту должность, а занять пост должна уроженка Кении.

“Почему они не выбрали Люпиту Нионго (кенийско-мексиканская актриса театра и кино), для того чтобы мы продвигали образ истинной родной Кении”, - написал один читатель.

При этом другая пользовательница посчитала, что на должность могла претендовать Аюма Насеньяна (кенийская модель) или Дебра Санайпей (кенийская активистка и политик).

Их высказывания также поддержал еще один местный житель.

“Это свидетельствует о том, что вы не доверяете кенийцам в продвижении собственной страны. Почему вам так важно нанять британку для продвижения туризма в Кении? Этот колониальный менталитет нанес вред туристической индустрии Кении. Мы все время видим себя угнетенными”, - высказался он.

Тем не менее секретарь Министерства туризма Наджиб Балала заявил, что назначение Кэмпбелл в качестве амбассадора является необходимым шагом для продвижения и развития туристического сектора Кении.

Известно, что с 1886 по 1963 годы Кения была британской колонией.

Напомним, в марте этого года Наоми Кэмпбелл появилась в защитном костюме в аэропорту. Позже стало известно, что после перелета супермодель выбросила манто бренда Burberry, опасаясь заразиться коронавирусом.

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Теги: туризм, Кения, социальные сети, протест, Наоми Кэмпбелл
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Источник: korrespondent.net

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