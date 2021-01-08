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Контрразведка США обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы

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В Вашингтоне считают, что Москва якобы получила информацию о регистрации избирателей, чтобы впоследствии использовать ее для "хаоса и подрыва доверия" американцев.
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Американская контрразведка обвинила Россию и Китай в попытках повлиять на выборы
Getty Images

Директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) США Уильям Эванина назвал Россию игроком номер один в попытке вмешаться в американские выборы, которые прошли в США в ноябре прошлого года. По его словам, попытки повлиять на исход голосования также предпринимали Китай и Иран. Об этом во вторник, 12 января пишет The Washington Post.

Его попросили прокомментировать слова главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа, который говорил, что американские спецслужбы не смогли в полной мере оценить масштабы попыток Китая повлиять на выборы в США.

"Я смотрел разведданные каждый день. Я думаю, все три страны по большей части были действительно злонамеренны в попытках повлиять на наши выборы", - сказал он.

Глава NCSC выразил мнение, что Москва и Пекин играли свою роль в попытке вмешательства в выборы.

"Очевидно, что мы смотрели на Россию как на игрока номер один в вопросе вмешательства в выборы, но Китай тоже действовал в своих интересах", - считает Рэтклифф.

Ранее The Washington Post написала, что оценка приписываемых другим государствам попыток вмешательства в процесс прошлогодних выборов в США подвергалась искажению из-за того, что между кадровыми сотрудниками американских спецслужб и политическими назначенцами действующего президента США Дональда Трампа в этих ведомствах возникали разногласия.

Напомним, окружной суд нью-йоркского района Манхэттен в четверг, 7 января, приговорил гражданина России Андрея Тюрина к 12 годам лишения свободы по обвинению в хакерской деятельности.

Ранее СМИ сообщали, что связанные с Россией хакеры смогли получить доступ к внутренним системам Microsoft Corp. и просмотреть внутренний исходный код.

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Теги: Россия, США, выборы в США, разведка, вмешательству
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Источник: korrespondent.net

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