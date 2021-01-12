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Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке

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Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше разделить общество или привести к росту конфронтации.
Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс
Michael Dalder / Reuters

Вице-президент США Майк Пенс высказался против отстранения от должности главы государства Дональда Трампа и отказался прибегать к 25-й поправке к Конституции. Об этом во вторник, 12 января, сообщает CNBC со ссылкой письмо Пенса, адресованное спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. 

"Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и кабинет министров задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции", - говорится в письме, которое распространил Белый дом.

По словам Пенса, 25-я поправка не является средством наказания и узурпации, а ее применение подобным образом "создало бы ужасный прецедент".

Вице-президент призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.

"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", - написал Пенс.

Он также заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

Ранее президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс провели беседу в здании Белого дома, по результатам которой сошлись во мнении относительно последних событий в стране. 

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Теги: США, президент, выборы в США, отставка, Дональд Трамп, Майк Пенс
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Источник: korrespondent.net

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