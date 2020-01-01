В ЕС обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма
Зампредседателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер обеспокоена слухами об исчезновении основателя компании Alibaba Джека Ма. Об этом в среду, 13 января, она заявила в интервью Neue ruhr zeitung.
Газета отмечает, что Ма не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего, в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.
Ранее сообщалось, что из-за властей Китая владелец Alibaba Джек Ма потерял $11 млрд за два месяца.
О том, что китайские власти объявили войну Джеку Ма, Korrespondent.net писал в ноябре, а в начале января стало известно, что Джек Ма исчез.
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