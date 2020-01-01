В ЕС обеспокоились слухами об исчезновении Джека Ма

Ма не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего, в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера.

Джек Ма ни разу не появился в общественной сфере с октября 2020 года Charles Platiau / Reuters

Зампредседателя Европарламента и заместитель главы Свободной демократической партии Германии (СвДП) Никола Бер обеспокоена слухами об исчезновении основателя компании Alibaba Джека Ма. Об этом в среду, 13 января, она заявила в интервью Neue ruhr zeitung.

Бер отметила, что исчезновение Джека Ма является поводом для серьезной тревоги, хотя конкретные обстоятельства исчезновения миллиардера неизвестны.

"Тем не менее это было бы не первым случаем, когда Пекин показывает собственной стране и мировой общественности, кто в доме хозяин в ситуации, когда кто-то критикует китайских руководителей высшего звена", - заявила зампред Европарламента.

Также Бер высказала недовольство политикой Евросоюза в отношении Китая в целом. По ее мнению, недавняя договоренность по соглашению об инвестиционном сотрудничестве между Брюсселем и Пекином не содержит конкретных формулировок о необходимости соблюдения прав человека. Такое поведение ЕС, как подчеркнула зампред ЕП, является проявлением двойных стандартов.

Газета отмечает, что Ма не появлялся на публике с конца октября. В этой связи, прежде всего, в социальных сетях стали распространяться слухи об исчезновении миллиардера. Ранее сообщалось, что из-за властей Китая владелец Alibaba Джек Ма потерял $11 млрд за два месяца. О том, что китайские власти объявили войну Джеку Ма, Korrespondent.net писал в ноябре, а в начале января стало известно, что Джек Ма исчез.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet