YouTube временно заблокировал аккаунт Трампа

На семь дней приостановлена возможность публиковать видеоролики и вести трансляции с официальной учетной записи действующего президента США.

Администрация популярного видеохостинга YouTube во вторник удалила последнее видео и приостановила на семь дней возможность публиковать видеоролики и вести трансляции с официальной учетной записи действующего президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на заявление хостинга сообщил портал Axios.

"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию, – цитирует портал заявление Youtube. – В результате, в соответствии с нашей давней системой предупреждений канал теперь не может загружать новые видео или прямые трансляции в течение как минимум семи дней, которые могут быть продлены".

Как отмечает Axios, видеохостинг также приостановил возможность комментировать оставшиеся на канале американского лидера видео, ссылаясь на возможный риск провокации насилия.

Отметим, что ранее Трампа забанили более десятка социальных сетей и платформ, включая Twitter, Facebook, Instagram и другие. После беспорядков в Капитолии 6 января американского лидера обвинили в подстрекательстве к насилию.

Кроме того, компании Apple и Google временно удалили из своих магазинов мобильных приложений сервис микроблогов Parler, популярный среди сторонников Трампа.

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