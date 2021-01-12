В Колумбии при взрыве пострадали 14 человек

Нападение было совершено преступной организацией, вымогающей деньги у торговцев, считают местные власти.

На севере Колумбии в городе Барранкилья, административном центре департамента Атлантико, неизвестные злоумышленники устроили взрыв, в результате которого пострадали по меньшей мере 14 человек. Об этом в среду, 13 января, сообщает Синьхуа со ссылкой на мэра города Хайме Пумарехо.

Все пострадавшие, включая одного несовершеннолетнего, были доставлены в местные больницы. Они находятся в стабильном состоянии.

Мэр осудил нападение и объявил вознаграждение в размере 20 млн песо (около 5740 долларов – ред.) любому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать злоумышленников.

Согласно первоначальным сообщениям, нападение было совершено преступной организацией, вымогающей деньги у городских торговцев. Генеральная прокуратура и полиция в течение нескольких месяцев проводят расследование в отношении данной организации, – говорится в сообщении.

Мэр велел владельцам бизнеса в этом районе сохранять спокойствие, заверив, что присутствие полиции будет усилено с целью предотвращения повторных вымогательств и нападений.

По данным сайта Infobae, взорвалась осколочная граната, которая была брошена возле одного из коммерческих предприятий.

Напомним, 11 января в нидерландском Роттердаме сильный взрыв повредил семь домов и автомобили. Люди не пострадали.

Также сообщалось, что в итальянском Неаполе возле COVID-больницы прогремел мощный взрыв. В результате на парковке рядом с учреждением образовалась воронка размером с футбольное поле, в которую провалились несколько авто.

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