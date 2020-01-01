Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа

Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, включая одного республиканца. Против высказались 205 республиканцев.

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса и правительство применить 25-ю поправку к конституции, чтобы устранить Дональда Трампа с должности. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа вечером во вторник, 12 января.

Резолюцию поддержали 223 конгрессмена (среди них один республиканец), против высказались 205 республиканцев.

В документе, в частности, содержится призыв к вице-президенту США «немедленно воспользоваться своими полномочиями в соответствии с четвертой главы 25-й поправки». Пенс должен заявить о том, что «президент не в состоянии успешно выполнять свои обязанности».

Эта резолюция хотя и выражает волю большинства американских законодателей, но не является обязательной к исполнению.

Ранее стало известно, что Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке. Он направил официальное письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отметив, что считает такой шаг неконституционным и несоответсвующим интересам государства.

"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", – написал Пенс и заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

Напомним, Палата представителей Конгресса США обвиняет Трампа в подстрекательстве к мятежу и намерена рассмотреть вопрос об импичменте 13 и 14 января.

Если Дональду Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий – 20 января – он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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