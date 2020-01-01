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Палата представителей призвала Пенса отстранить Трампа

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Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, включая одного республиканца. Против высказались 205 республиканцев.
Палата представителей Конгресса США намерена рассмотреть вопрос об импичменте
Палата представителей Конгресса США намерена рассмотреть вопрос об импичменте
Belvpo.com

Нижняя палата Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса и правительство применить 25-ю поправку к конституции, чтобы устранить Дональда Трампа с должности. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа вечером во вторник, 12 января.

Резолюцию поддержали 223 конгрессмена (среди них один республиканец), против высказались 205 республиканцев.

В документе, в частности, содержится призыв к вице-президенту США «немедленно воспользоваться своими полномочиями в соответствии с четвертой главы 25-й поправки». Пенс должен заявить о том, что «президент не в состоянии успешно выполнять свои обязанности».

Эта резолюция хотя и выражает волю большинства американских законодателей, но не является обязательной к исполнению.

Ранее стало известно, что Пенс отказался отстранять Трампа по 25-й поправке. Он направил официальное письмо спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, отметив, что считает такой шаг неконституционным и несоответсвующим интересам государства.

"Давайте работать вместе, чтобы снизить накал и объединить нашу страну при подготовке к инаугурации избранного президента Джо Байдена", – написал Пенс и заверил, что будет участвовать в процессе мирной передачи власти.

Напомним, Палата представителей Конгресса США обвиняет Трампа в подстрекательстве к мятежу и намерена рассмотреть вопрос об импичменте 13 и 14 января.

Если Дональду Трампу объявят импичмент до истечения срока его полномочий – 20 января – он больше не сможет участвовать в президентских выборах.

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Теги: Импичмент Президента, США, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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