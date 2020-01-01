Премьер Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала

Предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных, отметил Юри Ратас.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил о своей отставке из-за коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Такое заявление он сделал в Facebook в среду, 13 января.

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии", – написал Ритас.

Он отметил, что предъявленные подозрения не означают однозначную вину, однако бросают тень на всех причастных.

Ритас добавил, что его заявление фактически означает конец нынешней правящей коалиции, в которую входят также Консервативная народная партия и партия Отечество.

"Центристская партия рассматривает возможность быть в эстонской политике как в оппозиции, так и в коалиции", – подчеркнул он.

Накануне в Эстонии правоохранители предъявили подозрения Центристской партии, генсекретарю партии Махаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру, а также еще двум лицам. Они подозреваются в выдаче льготного кредита компании Porto Franco. За это предприниматель обязался политикам предоставить пожертвование в 1 млн евро на местные выборы .

Ранее в Эстонии уволили министра образования Майлис Репс после скандала со служебным авто. Журналисты выяснили, что министр использовала машину в личных целях. Шофер ведомства регулярно развозил шестерых ее детей по школам и кружкам.

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