В Конгрессе США назначили менеджеров импичмента Трампа
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала имена девяти менеджеров по импичменту Дональда Трампа, которых назначили выступать стороной обвинения в Сенате, сообщает в среду, 13 января, Укринформ.
Отмечается, что список был объявлен за день до запланированного голосования статьи импичмента в нижней палате Конгресса.
"Конституционным и патриотическим долгом (этих людей - ред.) является представление дела по импичменту и отстранение президента от должности", - заявила она.
Назначенные менеджеры будут высказывать аргументы Палаты представителей во время судебного рассмотрения дела в Сенате.
Список конгрессменов, представленный Пелоси, возглавил демократ Джейми Раскин, бывший профессор конституционного права. В этот перечень также вошли его однопартийцы Диана Дегетте, Дэвид Сицилини, Хоакин Кастро, Эрик Суолуэлл, Тед Лие, Джо Негуз, Маделин Дин и Стейси Пласкетт.
В то же время Пелоси не указала, когда Палата представителей может прислать в Сенат статью об импичменте после утверждения.
Несколькими днями ранее на сайте палаты представителей США была опубликована резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
В свою очередь Трамп заявил, что объявление импичмента вызовет "невероятный гнев". Действия демократов он называет "величайшей охотой на ведьм".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet