В Конгрессе США назначили менеджеров импичмента Трампа

Девять человек будут представлять обвинения против президента во время судебного рассмотрения дела в Сенате.

Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала имена девяти менеджеров по импичменту Дональда Трампа, которых назначили выступать стороной обвинения в Сенате, сообщает в среду, 13 января, Укринформ.

Отмечается, что список был объявлен за день до запланированного голосования статьи импичмента в нижней палате Конгресса.

"Конституционным и патриотическим долгом (этих людей - ред.) является представление дела по импичменту и отстранение президента от должности", - заявила она.

Назначенные менеджеры будут высказывать аргументы Палаты представителей во время судебного рассмотрения дела в Сенате.

Список конгрессменов, представленный Пелоси, возглавил демократ Джейми Раскин, бывший профессор конституционного права. В этот перечень также вошли его однопартийцы Диана Дегетте, Дэвид Сицилини, Хоакин Кастро, Эрик Суолуэлл, Тед Лие, Джо Негуз, Маделин Дин и Стейси Пласкетт.

В то же время Пелоси не указала, когда Палата представителей может прислать в Сенат статью об импичменте после утверждения.

Несколькими днями ранее на сайте палаты представителей США была опубликована резолюции об импичменте Трампа, в которой его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

В свою очередь Трамп заявил, что объявление импичмента вызовет "невероятный гнев". Действия демократов он называет "величайшей охотой на ведьм".

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