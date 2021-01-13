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США готовят новые санкции против Севпотока-2 - СМИ

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Администрация Трампа намерена ввести свой последний санкционный пакет против российского газопровода в ближайшие дни.
Северный поток-2 ожидают новые санкции США
Северный поток-2 ожидают новые санкции США
thetoc.gr

Администрация действующего президента Дональда Трампа готовит последний санкционный пакет против газопровода Северный поток-2. В связи с этим Госдепартамент США предупредил европейские компании, которые причастны к строительству газопровода, о соответствующем риске. Об этом в среду, 13 января, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

"Мы стараемся проинформировать компании о рисках и убедить их отказаться от этого дела, пока не стало слишком поздно", – на условиях анонимности сказал источник агентства в правительстве США.

По его словам, к четвергу или пятнице Госдеп опубликует отчет о компаниях, которые, по его мнению, помогают трубопроводу от России до Германии. В документе могут фигурировать компании, которые занимаются страхованием, прокладкой подводного трубопровода и проверкой проекта.

Отмечается, что под санкции может попасть Страховая группа Zurich Insurance Group.

Также источники агентства указывают, что последние месяцы европейские компании получали запросы от Госдепа относительно своей роли в строительстве трубы.

Известно, что администрация Трампа выступает против запуска газопровода, который лишит Украину выгодных сборов и усилит влияние России на Европу.

Напомним, в Германии основали фонд для поддержки строительства СП-2, главной целью которого является помощь в завершении строительства в обход санкций США.

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Теги: США, Северный поток, Трамп, санкции, госдепартамент США, газопровод, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 10:32
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
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