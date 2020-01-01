Навальный заявил о возвращении в Россию

Оппозиционер прилетит в Россию из Германии 17 января. После отравление он находился в Европе более четырех месяцев.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в среду, 13 января, заявил, что в конце недели вернется в Россию.

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом Победы. Встречайте", - написал он в Twitter.

Напомним, Навальный был госпитализирован без сознания с самолета в России 20 августа 2020 года. Через два дня его перевезли в Берлин. Спустя несколько дней у него выявили тяжелое отравление ингибиторами холинэстеразы, вскоре правительство ФРГ заявило о результатах исследования лаборатории бундесвера, которые выявили отравление веществами группы Новичок, которое впоследствии подтвердили в ОЗХО.

Навальный был выписан из стационара клиники Charite 23 сентября. Он лечился в Шарите 32 дня, из них 24 дня в реанимации. После этого он проходил процесс реабилитации.

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