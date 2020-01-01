В США впервые за 70 лет казнили женщину

Смертный приговор в отношении Лизы Монтгомери привели в исполнение после нескольких отсрочек.

В США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор в отношении женщины после разрешения Верховного суда страны. Об этом в среду, 13 января, сообщает The New York Times.

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Однако Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, позволив привести в действие смертный приговор.

Отмечается, что казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени.

Напомним, в октябре 2007 года Окружной суд Западного округа штата Миссури признал Лизу Монтгомери виновной в убийстве беременной женщины и похищении ее ребенка и приговорил к смертной казни.

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