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В России попал в аварию автобус по дороге в "ЛДНР", есть жертвы

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В автобусе Mercedes находились 15 человек – граждане России и Украины. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.
Причиной аварии стал сильный боковой ветер
Причиной аварии стал сильный боковой ветер
МВД РФ

В Ростовской области РФ на трассе перевернулся автобус, который ехал из Москвы на неподконтрольную территорию Донбасса. Погибли два человека и еще трое пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию в среду, 13 января.

Авария произошла около 6.30 утра по местному времени на 974-м километре трассы М-4 Дон.

"Автобус Mercedes следовал из Москвы в Луганск, в нем находились 15 человек. Автобус опрокинулся в кювет. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер", – говорится в сообщении.

В свою очередь Интерфакс сообщает, что автобус направлялся по маршруту Москва-Донецк. В нем находились граждане России и Украины. Среди пассажиров был ребенок, он не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: В России попал в аварию автобус по дороге в "ЛДНР", есть жертвы

Ранее сообщалось, что заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву. Причиной ДТП стал выезд микроавтобуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN. Погибли три человека и еще пять пострадали.

Также стало известно, что в "ДНР" четыре человека сгорели во время ДТП. На автодороге Енакиево-Шахтерск-Амвросиевка произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей ВАЗ-2121 Нива и Dacia Logan.

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Теги: Россия, ДТП, Донецк, фото, авария, Луганская область, погибли, погибшие, ДНР, ЛНР, ДНР новости, ЛНР новости
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Источник: korrespondent.net

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